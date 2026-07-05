Nannapat Khoncharoenkai
wicket keeper
|Full name:
|Nannapat Khoncharoenkai
|Nationality:
|Thailand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|Matches
|6
|77
|1
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|Matches
|6
|77
|1
|Innings
|6
|66
|1
|Not outs
|1
|15
|0
|Runs
|120
|1235
|47
|Balls Faced
|151
|1513
|64
|Avg
|24
|24.21
|47
|SR
|79.47
|81.62
|73.43
|Fours
|15
|113
|1
|Fifties
|0
|4
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|30
|75
|47
|Hundreds
|0
|0
|0