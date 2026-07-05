Nannapat Khoncharoenkai

Nannapat Khoncharoenkai

wicket keeper

Full name:Nannapat Khoncharoenkai
Nationality:Thailand

Teams

2026 Teams

Thailand Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList a
Matches6771
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iList a
Matches6771
Innings6661
Not outs1150
Runs120123547
Balls Faced151151364
Avg2424.2147
SR79.4781.6273.43
Fours151131
Fifties040
Sixies000
Highest307547
Hundreds000

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