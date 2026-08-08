Squads Pakistan vs Thailand T20i T20 Asia Cup, Women 01.09.2026

T20i

PAK
PAK
THA
THA

Playing

PAK
PAK
THA
THA
First TeamSecond Team
Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Alvi Najiha

wicket keeper

Aroob Shah Syeda

all rounder

Dar Nida

all rounder

Feroza Gull

wicket keeper

Khiaoto Suwanan

wicket keeper

Javed Iram

batsman

Maya Phannita

all rounder

Riaz Aliya

all rounder

Rubab Tasmia

no information yet

Sana Fatima

all rounder

Sohail Umaima

all rounder

Suwanchonrathi Koranit

no information yet

Bench

PAK
PAK
THA
THA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet