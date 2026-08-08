Squads Pakistan vs Thailand T20i T20 Asia Cup, Women 01.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Boochatham Nattaya
all rounder
Alvi Najiha
wicket keeper
Bunthansen Kanyakorn
bowler
Ameen Sidra
batsman
Chaihan Nannaphat
batsman
Aroob Shah Syeda
all rounder
Chaturongrattana Sunida
bowler
Baig Diana
bowler
Kanoh Rosenan
batsman
Dar Nida
all rounder
Khamchompu Onnicha
all rounder
Feroza Gull
wicket keeper
Khiaoto Suwanan
wicket keeper
Hassan Tuba
bowler
Khoncharoenkai Nannapat
wicket keeper
Iqbal Sadia
bowler
Laomi Suleeporn
bowler
Javed Iram
batsman
Maya Phannita
all rounder
Riaz Aliya
all rounder
Phengpaen Chayanisa
all rounder
Rubab Tasmia
no information yet
Putthawong Thipatcha
bowler
Sana Fatima
all rounder
Sutthiruang Chanida
all rounder
Sandhu Nashra
bowler
Suwanchonrathi Aphisara
batsman
Sohail Umaima
all rounder
Suwanchonrathi Koranit
no information yet
Match has not started yet