Match details Pakistan vs Thailand T20i T20 Asia Cup, Women 01.09.2026

T20i

PAK
PAK
THA
THA

Match Info

Match:T20 Asia Cup, Women 2026
Date:Friday, August 28, 2026 - Sunday, September 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, September 01, 2026 02:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pakistan Squad

PlayersAli Siddiqi Muneeba, Alvi Najiha, Ameen Sidra, Aroob Shah Syeda, Baig Diana, Dar Nida, Feroza Gull, Hassan Tuba, Iqbal Sadia, Javed Iram, Riaz Aliya, Rubab Tasmia, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Sohail Umaima
Benchno information yet

Thailand Squad

PlayersBoochatham Nattaya, Bunthansen Kanyakorn, Chaihan Nannaphat, Chaturongrattana Sunida, Kanoh Rosenan, Khamchompu Onnicha, Khiaoto Suwanan, Khoncharoenkai Nannapat, Laomi Suleeporn, Maya Phannita, Phengpaen Chayanisa, Putthawong Thipatcha, Sutthiruang Chanida, Suwanchonrathi Aphisara, Suwanchonrathi Koranit
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet