Match details Pakistan vs Thailand T20i T20 Asia Cup, Women 01.09.2026
Match Info
|Match:
|T20 Asia Cup, Women 2026
|Date:
|Friday, August 28, 2026 - Sunday, September 13, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, September 01, 2026 02:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Pakistan Squad
|Players
|Ali Siddiqi Muneeba, Alvi Najiha, Ameen Sidra, Aroob Shah Syeda, Baig Diana, Dar Nida, Feroza Gull, Hassan Tuba, Iqbal Sadia, Javed Iram, Riaz Aliya, Rubab Tasmia, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Sohail Umaima
|Bench
|no information yet
Thailand Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet