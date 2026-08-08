Squads India vs Thailand T20i T20 Asia Cup, Women 30.08.2026

T20i

IND
IND
THA
THA

Playing

IND
IND
THA
THA
First TeamSecond Team
Asha Sobhana

all rounder

Chetry Uma

wicket keeper

Ghosh Richa

wicket keeper

Kaur Harmanpreet

all rounder

Khiaoto Suwanan

wicket keeper

Reddy Arundhati

all rounder

Sajana Sajeevan

all rounder

Maya Phannita

all rounder

Sharma Deepti

all rounder

Vastrakar Pooja

all rounder

Yadav Radha

all rounder

Suwanchonrathi Koranit

no information yet

Bench

IND
IND
THA
THA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet