Squads India vs Thailand T20i T20 Asia Cup, Women 30.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Asha Sobhana
all rounder
Boochatham Nattaya
all rounder
Chetry Uma
wicket keeper
Bunthansen Kanyakorn
bowler
Ghosh Richa
wicket keeper
Chaihan Nannaphat
batsman
Hemalatha Dayalan
all rounder
Chaturongrattana Sunida
bowler
Kaur Harmanpreet
all rounder
Kanoh Rosenan
batsman
Mandhana Smriti
batsman
Khamchompu Onnicha
all rounder
Patil Shreyanka Rajesh
all rounder
Khiaoto Suwanan
wicket keeper
Reddy Arundhati
all rounder
Khoncharoenkai Nannapat
wicket keeper
Rodrigues Jemimah
batsman
Laomi Suleeporn
bowler
Sajana Sajeevan
all rounder
Maya Phannita
all rounder
Sharma Deepti
all rounder
Phengpaen Chayanisa
all rounder
Singh Renuka
bowler
Putthawong Thipatcha
bowler
Vastrakar Pooja
all rounder
Sutthiruang Chanida
all rounder
Verma Shefali
batsman
Suwanchonrathi Aphisara
batsman
Yadav Radha
all rounder
Suwanchonrathi Koranit
no information yet
Match has not started yet