Ravinder Reddy

Ravinder Reddy

Full name:Ravinder Reddy

Teams

2026 Teams

Mississauga Bangla Tigers

Ravinder Reddy Schedule & Results

Global T20 Canada

Another Players

Cooper, Tom

Cooper, Tom

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Kumar, Praveen

Kumar, Praveen

Qadir, Usman

Qadir, Usman

Shahnawaz, Dahani

Shahnawaz, Dahani

Khan, Zahoor

Khan, Zahoor

Neesham, Jimmy

Neesham, Jimmy

Kumar, Parveen

Kumar, Parveen

Patel, Mihir

Patel, Mihir

Gayle, Chris

Gayle, Chris