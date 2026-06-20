Ronit Gajanan More

Ronit Gajanan More

bowler

Full name:Ronit Gajanan More
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Nagaland

Sikkim

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches354521
Innings624521
Overs902.5342.169.5
Balls---
Maidens193182
Runs27551675575
Wickets1116320
Avg24.8126.5828.75
SR48.832.5820.95
Eco3.054.898.23
BB964
4w411
5w630
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches354521
Innings41196
Not outs8104
Runs18414421
Balls Faced63819723
Avg5.571610.5
SR28.8473.0991.3
Fours2191
Fifties000
Sixies131
Highest26189
Hundreds000

Ronit Gajanan More Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Ronit More News

View all

For those who want to get to know cricket player Ronit More better, all the latest information about him is presented here: from the results of past matches to his participation in tournaments.

Ranji Trophy 2019-20 | BEN v KAR - Bowlers, Devdutt Padikkal keep Karnataka alive

Ranji Trophy 2019-20 | BEN v KAR - Bowlers, Devdutt Padikkal keep Karnataka alive

A stellar collective second-innings show from Karnataka’s bowling attack followed by a resilient half-century from Devdutt Padikkal helped Karnataka keep their hopes of a Ranji final alive at Kolkata. Set 352 to win in the fourth innings, Karnataka reached 98 for three at stumps on day three.

Ronit More11:21 AM, 02 March, 2020

VIDEO | Suidip Chatterjee survives scare on no-ball after dislodging bails with backfoot

Ronit More05:46 PM, 29 February, 2020

Ranji Trophy 2019-20 | BEN v KAR - Anustup Majumdar to Bengal’s rescue again

Ronit More05:22 PM, 30 January, 2020

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Ronit More scripts dramatic Karnataka win

Ronit More01:00 PM, 11 February, 2019

Ranji Trophy | Four Vidarbha players selected in Faiz Fazal-led SportsCafe Team of the Tournament

Another Players

Sangma, Chengkam

Sangma, Chengkam

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Zhimomi, Vino

Zhimomi, Vino

Praad, Sankar

Praad, Sankar

Ngullie, Oren

Ngullie, Oren

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Pradeep, T

Pradeep, T

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Bind, Jyoti

Bind, Jyoti