Shubhang Hegde

Shubhang Hegde

all rounder

Full name:Shubhang Hegde
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches44
Innings84
Overs95.031.0
Balls--
Maidens141
Runs334115
Wickets93
Avg37.1138.33
SR63.3362
Eco3.513.7
BB42
4w10
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches44
Innings53
Not outs11
Runs13530
Balls Faced30769
Avg33.7515
SR43.9743.47
Fours112
Fifties10
Sixies20
Highest5021
Hundreds00

Shubhang Hegde Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Shubhang Hegde News

View all

We invite you to find out the latest news about cricketer Shubhang Hegde right now, everything about his past matches, which tournaments he plans to attend, and what new records he is aiming for in cricket.

Shubhang Hegde to captain India U19 squad for remainder games against Aghanistan

Shubhang Hegde to captain India U19 squad for remainder games against Aghanistan

The BCCI have announced the U19 squad for remaining three one-day matches against Afghanistan U19 and Karnataka's Shubhang Hegde will captain the side. So far in the first two youth ODIs, India have registered comfortable wins and the next game will be played on November 26 in Lucknow.

Shubhang Hegde11:57 AM, 08 August, 2019

Reports | India U19 all out for 244 in youth tri-series one-dayer against Bangladesh U19.

Shubhang Hegde10:50 AM, 27 July, 2019

India Under-19 slump to defeat against England U-19 in Tri-Series

Another Players

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Pradeep, T

Pradeep, T

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek

Rakshith, Shivkumar

Rakshith, Shivkumar

Mithun, Abhimanyu

Mithun, Abhimanyu