T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
Denmark vs Estonia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
Denmark vs Hungary
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN
all rounder
|Full name:
|Surya Anand
|Nationality:
|Denmark
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|22
|9
|22
|Innings
|20
|8
|20
|Overs
|61.1
|46.0
|61.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|6
|2
|Runs
|340
|200
|340
|Wickets
|14
|8
|14
|Avg
|24.28
|25
|24.28
|SR
|26.21
|34.5
|26.21
|Eco
|5.55
|4.34
|5.55
|BB
|2
|4
|2
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|22
|9
|22
|Innings
|14
|9
|14
|Not outs
|4
|1
|4
|Runs
|190
|220
|190
|Balls Faced
|189
|320
|189
|Avg
|19
|27.5
|19
|SR
|100.52
|68.75
|100.52
|Fours
|8
|15
|8
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|6
|6
|6
|Highest
|36
|40
|36
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN