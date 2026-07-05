Surya Anand

Surya Anand

all rounder

Full name:Surya Anand
Nationality:Denmark

Teams

2026 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches22922
Innings20820
Overs61.146.061.1
Balls---
Maidens262
Runs340200340
Wickets14814
Avg24.282524.28
SR26.2134.526.21
Eco5.554.345.55
BB242
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches22922
Innings14914
Not outs414
Runs190220190
Balls Faced189320189
Avg1927.519
SR100.5268.75100.52
Fours8158
Fifties000
Sixies666
Highest364036
Hundreds000

Surya Anand Schedule & Results

Another Players

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