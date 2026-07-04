Ajman Heroes Cricket Team Players

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Ajman Heroes

Khan, Asif

United Arab Emirates

Farid, Zawar

United Arab Emirates

Khan, Usman

Pakistan

Ali, Sabir

United Arab Emirates

Khan, Muzamil

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Rahman, Faisur

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

Singh, Lovepreet

United Arab Emirates

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Parbeja, Nav

Ahmed, Sultan

United Arab Emirates

Zuhaib, Zubair

United Arab Emirates

Kaif, MD

India

Shah, Syed Haider

Kaleem, Yasir

Tahir, Hamdan

United arab emirates

Ahmed, Shiraz

Kumar, Mayank Rajesh

United Arab Emirates

Hazrat, Luqman

United arab emirates

Naseer, Zeeshan

United arab emirates

Ahamed, Ayman

United arab emirates

Khan, Muhammad Uzair

Khan, Sohaib

Pakistan

Kaushik, Harshit

United Arab Emirates

Khan, Muhammad Saghir

United Arab Emirates

Chowdary, Mayank

Kalyan, Sagar

United arab emirates

Asim, Bazil

Faisal, Faris

Pakistan

Sharma, Aryaman