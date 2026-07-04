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Canterbury Magicians

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Stalenberg, Naomi

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Chandler, Kate

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Ebrahim, Kate Ellen

New Zealand

Loe, Molly

New Zealand

Satterthwaite, Amy

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Dean, Jodie

Australia

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New Zealand

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Gerken, Abigale

Sharp, Izzy

New Zealand

Hotton, Abigail

New Zealand

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England

Molineux, Sophie

Australia

Smith, Lauren

Australia

Dean, Jodie

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Chandler, Ella

Irewin, Kate

New Zealand

Bermingham, Erin

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Irwin, Emma

Graham, Harriet

Clayton, Nicola

New zealand

Lynch, Boadicea

New zealand

Cullen, Yssa

New zealand

Prasad, Darcy-Rose

New zealand

Stead, Libby

New zealand

Cornelius, Stella