Amy Ella Satterthwaite

Amy Ella Satterthwaite

batsman

Full name:Amy Ella Satterthwaite
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches145111123
Innings663590
Overs321.485.3268.4
Balls---
Maidens1901
Runs14866091742
Wickets502682
Avg29.7223.4221.24
SR38.619.7319.65
Eco4.617.126.48
BB465
4w110
5w011
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches145111123
Innings138100118
Not outs171724
Runs463917843162
Balls Faced614918272969
Avg38.3321.4933.63
SR75.4497.64106.5
Fours514176364
Fifties27117
Sixies121219
Highest13771114
Hundreds701

Amy Ella Satterthwaite Schedule & Results

T20 Blast, Women

Amy Satterthwaite News

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If you are interested in the latest news about Amy Satterthwaite, here you can find out the most relevant ones: how many cricket training sessions he has per week and what motivation helps him to go out on the field and beat his opponents.

ICC Women's ODI Rankings | Amy Satterthwaite dethrones Smriti Mandhana from top spot

ICC Women's ODI Rankings | Amy Satterthwaite dethrones Smriti Mandhana from top spot

India's star opener Smriti Mandhana lost her first spot to New Zealand's Amy Satterthwaite after missing the ODIs against South Africa due to injury. She suffered a toe fracture while facing the bowlers in the nets before the beginning of the three-match ODI series and is now second with 755 points.

Amy Satterthwaite10:06 AM, 20 January, 2019

We are ready to face the Indian challenge, says Kiwi women's skipper Amy Satterthwaite

Amy Satterthwaite11:39 AM, 21 January, 2018

WATCH | Batsman, wicket-keeper, umpire commit back-to-back errors on a single delivery in WBBL

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