Frances Claire Wilson

Frances Claire Wilson

batsman

Full name:Frances Claire Wilson
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Somerset Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iT20
Matches1333065
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestOdiT20iT20
Matches1333065
Innings1232656
Not outs021015
Runs13468356863
Balls Faced53532359784
Avg1322.2822.2521.04
SR24.5287.9699.16110.07
Fours0412297
Fifties0203
Sixies0526
Highest13854358
Hundreds0000

Frances Claire Wilson Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Jones, Katie

Jones, Katie

Hazell, Jess

Hazell, Jess

Robbins, Mollie

Robbins, Mollie

Corney, Emma

Corney, Emma

Knight, Heather

Knight, Heather

Munday, Amelie

Munday, Amelie

Vukusic, Erin

Vukusic, Erin

Barnes, Olivia

Barnes, Olivia

Dean, Charlie

Dean, Charlie

Holland, Niamh

Holland, Niamh