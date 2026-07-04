Dragons Cricket Team Players

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Dragons

Green, Claudia

Prendergast, Orla

Ireland

Squires, Annabelle

Ireland

Morrissey, Genevieve

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Armstrong, Bella

New Zealand

Dalzell, Alana

Ireland

McEvoy, Kate

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Harrison, Abbi

Ireland

Caulfield, Amy

Ireland

Devine, Mollie

Ireland

McCartney, Kia

Ireland

Mayes, Jess

Ireland

Gillian, Jemma

Ireland

Fisher, Aoife

Ireland

Jackson, Jennifer

Ireland

Strang, Jaimie-Lee

South Africa

Little, Louise

Ireland

Forbes, Sarah

Ireland

Sargent, Freya

Australia

McBride, Lara

Ireland

Richardson, Eimear

Ireland

Mcgraham, Lucy

Ireland

Black, Sarah

Neely, Lucy

Ireland

Reid, Sophie

Noble, Elise

Dunne, Tahlia

Calvert, Emily

Spence, Millie

Ireland

McGranaghan, L

Lowe, Rebecca

Ireland

Marsh, Ella

Australia

Jackson, Jenny

Wasson, Ella

Bhavsar, Mansi