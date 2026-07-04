Follow us
Khan, Usman
France
Nabi, Ahmad Zai Mouhammad
Afghanistan
Hamza, Niaz
Kamran, Ahmadzai
Ahmadzai, Abdurrahman
Rafah, Muhammad
Ghulami, Mokhtar
Ahmadzai, Mouhammad Dawood
Jabarkhel, Abdulmalik
Jabarkhel, Ibrahim
Canessane, Lingeswaran
Amjad, Noman
Jackson, Hevit Alodin
Mangal, Rahmatullah
Mangal, Rohullah
Ahmad, Zain
Pirabakaran, Pirakajan
Warnakulasuriya, Shayam
Mckeon, Gustav
Santhirakumaran, Suventhiran
Rithurshan, Gunarasa
rahman, Mahathir Abdul
Sher, Zada
Singh, William Deep
Bashir, Umar
Ikbal, Hossain Mohammed
Stanikzay, Sajad
Zahiri, Zaheer
Ali Ghulami, Mukhtar
Roberts, Christian
Naseri, Rahimgul
Ali, Virk
Arab, Nasibullah