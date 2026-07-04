France Cricket Team Players

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France

Khan, Usman

France

Nabi, Ahmad Zai Mouhammad

Afghanistan

Hamza, Niaz

France

Kamran, Ahmadzai

France

Ahmadzai, Abdurrahman

Rafah, Muhammad

Ghulami, Mokhtar

France

Ahmadzai, Mouhammad Dawood

France

Jabarkhel, Abdulmalik

France

Jabarkhel, Ibrahim

France

Canessane, Lingeswaran

France

Amjad, Noman

France

Jackson, Hevit Alodin

France

Mangal, Rahmatullah

France

Mangal, Rohullah

France

Ahmad, Zain

France

Pirabakaran, Pirakajan

France

Warnakulasuriya, Shayam

France

Mckeon, Gustav

France

Santhirakumaran, Suventhiran

Rithurshan, Gunarasa

rahman, Mahathir Abdul

Sher, Zada

France

Singh, William Deep

Bashir, Umar

Ikbal, Hossain Mohammed

France

Stanikzay, Sajad

France

Zahiri, Zaheer

France

Ali Ghulami, Mukhtar

France

Roberts, Christian

France

Naseri, Rahimgul

Ali, Virk

France

Arab, Nasibullah