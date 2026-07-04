Madurai Panthers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Madurai Panthers

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Chakravarthy, Varun

India

Singh, Swapnil

India

Ashwin, Murugan

India

Akash, L Kiran

India

Thamarai Kannan, K Gowtham

India

Subramanyan, Jhatavedh

Hong Kong, China

Ur Rahman MA, Atheeq

India

Arvindh R, Ram

India

Chaturved, NS

India

Sita Ram, B Anirudh

India

Raheja, Tushar

India

Ganesh, S

India

Anirudh, Balchander

India

R Karthikeyan

India

Sumra, Akash

India

Abishiek, S

India

Sandhu, Sunny

India

Lokesh Raj, TD

India

Nishanth, C Hari

India

Lingesh, K Deeban

India

Aditya, V

India

Rahul, D

Kuwait

Saravanan, P

India

Singh, Gurjapneet

India

Jain, Krish

India

M, Ayush

Sukumaran, Karthik

India

D, Sudhan

India

S, Sri Abisek

India

Karthik, S

India

Karthik, Arun

India

Mithun, R

India

Easwaran, Rithik

India

Veeramani, T

India

C, Sarath Kumar

Verma, Amit

India

Rohit Damodaran

India

Khan, Akram

Pakistan

J, Ajay Chetan

Ganesh, S Shankar

Kandepan, Sudhan Sanjeevi

India

Vignesh, P

M, KARTHIK

Rajalingam, S

India

Sanjeev, Kumar V

Sarath, Kumar C

Sundar, S Shyam

Surya, Anand S

DEEPESH, D

D, Deepesh

India