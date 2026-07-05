Konda Bhaskir Arun Karthik
wicket keeper
|Full name:
|Konda Bhaskir Arun Karthik
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|90
|82
|91
|Innings
|9
|11
|2
|Overs
|22.0
|32.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|5
|1
|0
|Runs
|93
|145
|44
|Wickets
|2
|6
|2
|Avg
|46.5
|24.16
|22
|SR
|66
|32
|12
|Eco
|4.22
|4.53
|11
|BB
|1
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|90
|82
|91
|Innings
|147
|75
|77
|Not outs
|14
|10
|16
|Runs
|5161
|2096
|1279
|Balls Faced
|9511
|2313
|1039
|Avg
|38.8
|32.24
|20.96
|SR
|54.26
|90.61
|123.09
|Fours
|602
|198
|114
|Fifties
|28
|13
|6
|Sixies
|50
|37
|39
|Highest
|151
|106
|89
|Hundreds
|11
|1
|0