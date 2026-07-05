Konda Bhaskir Arun Karthik

Konda Bhaskir Arun Karthik

wicket keeper

Full name:Konda Bhaskir Arun Karthik
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Pondicherry

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches908291
Innings9112
Overs22.032.04.0
Balls---
Maidens510
Runs9314544
Wickets262
Avg46.524.1622
SR663212
Eco4.224.5311
BB121
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches908291
Innings1477577
Not outs141016
Runs516120961279
Balls Faced951123131039
Avg38.832.2420.96
SR54.2690.61123.09
Fours602198114
Fifties28136
Sixies503739
Highest15110689
Hundreds1110

Another Players

Subikshan, Anton Andrew

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Yadav, Saurabh

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Karthik, S

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Beri, Manik

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Fabid, Ahmed

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Deshpande, Pavan

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Yadav, Ravi

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Sharma, Bharat

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Shinde, Santosh

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Zeeshan N, Ameer

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