Northern Districts Cricket Team Players

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Northern Districts

Glenn, Sarah

England

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Wellington, Amanda

Australia

Watkin, Jess

New Zealand

Anderson, Kate

New Zealand

Lamplough, Marina

Hong Kong, China

Patel, Nensi

New Zealand

Graham, Phoebe

England

Gardner, Joana

England

Richardson, Eimear

Ireland

Bezuidenhout, Bernadine

South Africa

Halliday, Brooke

New Zealand

Bowden, Skye

Wakelin, Tash

New Zealand

Gurrey, Caitlin

New Zealand

Barriball, Sam

Agafili, Carol

Samoa

Prasad, Jesse

New Zealand

Downes, Marama

Topp, Holly

Knight, Kayley

New Zealand

Naidu, Shriya

United Arab Emirates

Wolland, Eve

New Zealand

Boucher, Lucy

Kareem, Yasmeen

New zealand

Templeton, Makayla

Court, Sophie

New Zealand

Curtis, Sam

New zealand