Joanne Gardner

Joanne Gardner

all rounder

Full name:Joanne Gardner
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

Northern Districts Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings3
Overs7.0
Balls-
Maidens0
Runs65
Wickets2
Avg32.5
SR21
Eco9.28
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings1
Not outs0
Runs0
Balls Faced2
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Joanne Gardner Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

Another Players

Boucher, Lucy

Boucher, Lucy

Agafili, Carol

Agafili, Carol

Watkin, Jess

Watkin, Jess

Anderson, Kate

Anderson, Kate

Naidu, Shriya

Naidu, Shriya

Downes, Marama

Downes, Marama

Bezuidenhout, Bernadine

Bezuidenhout, Bernadine

Wakelin, Tash

Wakelin, Tash

Patel, Nensi

Patel, Nensi

Knight, Kayley

Knight, Kayley