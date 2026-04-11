Phoebe Claire Graham

Phoebe Claire Graham

bowler

Full name:Phoebe Claire Graham
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Southern Brave Women

Warwickshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches12
Innings11
Overs34.0
Balls-
Maidens0
Runs224
Wickets12
Avg18.66
SR17
Eco6.58
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches12
Innings7
Not outs4
Runs16
Balls Faced18
Avg5.33
SR88.88
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest8
Hundreds0

Phoebe Claire Graham Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Lewis, Gaby

Lewis, Gaby

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

Tryon, Chloe

Tryon, Chloe

Bouchier, Maia

Bouchier, Maia

Morris, Fi

Morris, Fi

Taylor, Mary

Taylor, Mary

Taylor, Stafanie

Taylor, Stafanie

Adams, Georgia

Adams, Georgia

Moore, Kalea

Moore, Kalea