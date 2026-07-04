Salem Spartans Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Salem Spartans

Bist, Robin

India

Ashwin, Murugan

India

Mohammed, M

India

Ram, S Ajith

India

Vivek, Rajendran

India

Guru Kedarnath, VRS

India

Khan, Adnan

Pakistan

Gandhi, Kaushik

India

R Karthikeyan

India

Sumra, Akash

India

Abishiek, S

India

Jaganath Sinivas, RS

India

Kavin, R

India

Sathvik V P, Amith

India

Sandhu, Sunny

India

Prasanth, R

Sayee, S Guru

India

Sankar, J Gowri

India

V, Yuvaraj

Sathish, Rajagopal

India

Shah, Rahil

India

Kumar, S Harish

India

Lokesh Raj, TD

India

Chandran, Shijit

India

Nishanth, C Hari

India

Rahul, D

Kuwait

Poiyamozhi, M

India

Rajagopal, Nidhish

India

Manikandan, Karthick

India

Kumar, Boopathi Vaishna

India

Jamal, Jafar

India

Alexander, R

India

Davidson, V Athisayaraj

India

Srinivasan, Akshay

India

Shanmugam, G Karthik

India

Boopalan, S

India

Kathikeyan, Rajendran

Nizar, Salman

India

Nishaanth, Hari C

Rajan, Ravi

India

Arun Mozhi, ME Yazh

India

Bist, R

j, Gowrisankar

kunar, Tharun

Himalaya, H

Pavithran, R

Rahul, D