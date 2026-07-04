Silicon Valley Strikers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Silicon Valley Strikers

Archibald, Colin

India

Primus, Roshon

Trinidad and Tobago

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Netravalkar, Saurabh

India

Reifer, Raymon

Barbados

Kamron Khan, Kamran Hotak

Singh, Ravinder Pal

Canada

Paradkar, Abhishek

USA

Milantha, Lahiru

Sri Lanka

Chand, Unmukt

India

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Samra, Yuvraj

Canada

Arepally, Amogh

USA

Rao, Rounak

Ugarkar, Rushil

USA

Kumar Rao, Pankaj

India

Suri, Pranay

Jariwala, Rahul

USA

Thadani, Dev

Graham, Gary

Santhanam, Srini

Buch, Arsh

Buch, Mohak

Mishra, Shivam

India

Biling, Dilpreet

Parikh, Umang

Singh, Kulvinder

Singh, Anshul

Senthil, Siddhant

USA

Joshi, Ruchir

India

Zakhil, Zahid

Deonarine, Narsingh

Guyana

Ramsaran, Kristopher

Edwards, Fidel

Barbados