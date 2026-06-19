Dampalage Shehan Naveendra Fonseka

Dampalage Shehan Naveendra Fonseka

all rounder

Full name:Dampalage Shehan Naveendra Fonseka
Nationality:Sri Lanka

Teams

2026 Teams

Seattle Orcas

USA

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches12188014688
Innings111113413868
Overs52.022.51487.3893.2179.3
Balls-----
Maidens10230413
Runs277213509240521337
Wickets3319312853
Avg92.337126.3831.6525.22
SR10445.6646.2441.8720.32
Eco5.329.323.424.537.44
BB111055
4w00530
5w00921
10w00100

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches12188014688
Innings101613413679
Not outs105115
Runs195241543145531729
Balls Faced273222660451281404
Avg21.6615.0642.136.4223.36
SR71.42108.5582.2388.78123.14
Fours1320671440146
Fifties10312810
Sixies28737751
Highest9640237161107
Hundreds001191

Dampalage Shehan Naveendra Fonseka Schedule & Results

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

LiveSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

121

TEX

TEX

(1 ov.) 16/0

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

Shehan Jayasuriya News

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Be the first to find out everything about cricketer Shehan Jayasuriya: how his training is going, what position he occupies in the team, what results he has already achieved in matches played, and what he is striving for.

Twitter reacts to ‘Superman’ Shehan Jayasuriya’s 'catch of the season' to dismiss Powell

Twitter reacts to ‘Superman’ Shehan Jayasuriya’s 'catch of the season' to dismiss Powell

A certain ‘Superman,’ graced the occasion at the Pallekele stadium when Shehan Jayasuriya decided to do it all by himself to dismiss the Windies batsman Rovman Powell. The catch was an epitome of T20 cricket - thrilling, exuberant and breathtaking, all at once by the Sri Lankan all-rounder.

Shehan Jayasuriya09:12 PM, 27 February, 2020

SL vs WI | Thisara Perera and Nuwan Pradeep return for West Indies T20Is

Shehan Jayasuriya10:49 AM, 08 October, 2019

PAK vs SL | Boys are trying hard, can't be too harsh on them, says Sarfaraz Ahmed

Shehan Jayasuriya12:36 PM, 05 September, 2019

SL v NZ | Kusal Mendis, Shehan Jayasuriya likely to miss out on third T20I

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