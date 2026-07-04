La Waves CC Cricket Team Players

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La Waves CC

Rossington, Adam

England

David, Tim

Australia

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Archibald, Colin

India

Silva, Amshi de

Bruce, Tom

New Zealand

Raees, Rumman

Pakistan

Mills, Tymal

England

Burns, Joe

Australia

Munsey, George

Scotland

Astle, Todd

New Zealand

Panchal, Priyank Kirit

India

Eskinazi, Stevie

England

Davidson, Olly

Scotland

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Yadram, Bhaskar

Guyana

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Ramesh, Rishi

USA

Syed, Abdullah Nooran

Saleem, Waqas

Pakistan

Sharma, Gauranshu

USA

Nannan, Raj Rocky

Guyana

Jackson, Sheldon

India

Fernando, Shehan

Sri lanka

Ravi, Anoop

Ali, Nadeem

De Silva, Amshi

Sri lanka