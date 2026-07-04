Follow us
Rossington, Adam
England
David, Tim
Australia
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Archibald, Colin
India
Silva, Amshi de
Bruce, Tom
New Zealand
Raees, Rumman
Pakistan
Mills, Tymal
Burns, Joe
Munsey, George
Scotland
Astle, Todd
Panchal, Priyank Kirit
Eskinazi, Stevie
Davidson, Olly
Shahidi, Hashmatullah
Afghanistan
Yadram, Bhaskar
Guyana
Jayasuriya, Shehan
Sri Lanka
Ramesh, Rishi
USA
Syed, Abdullah Nooran
Saleem, Waqas
Sharma, Gauranshu
Nannan, Raj Rocky
Jackson, Sheldon
Fernando, Shehan
Sri lanka
Ravi, Anoop
Ali, Nadeem
De Silva, Amshi