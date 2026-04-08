Tymal Solomon Mills

Tymal Solomon Mills

bowler

Full name:Tymal Solomon Mills
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Dubai Capitals

Peshawar Zalmi

Pretoria Capitals

Southern Brave

St. Lucia Kings

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches133223173
Innings135322167
Overs44.4588.3131.4602.0
Balls----
Maidens110813
Runs37420087874895
Wickets125522208
Avg31.1636.535.7723.53
SR22.3364.235.917.36
Eco8.373.415.978.13
BB3534
4w0302
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches133223173
Innings438943
Not outs215520
Runs82607149
Balls Faced1145022156
Avg411.31.756.47
SR72.7257.7731.8195.51
Fours034014
Fifties0000
Sixies1606
Highest731327
Hundreds0000

Tymal Solomon Mills Schedule & Results

Pakistan Super League