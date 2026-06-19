Amshi De Silva

Amshi De Silva

bowler

Full name:Amshi De Silva
Nationality:Sri lanka

Teams

2026 Teams

Texas Super Kings

Trinbago Knight Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches15175
Innings26154
Overs278.578.210.0
Balls---
Maidens3610
Runs1102465122
Wickets3680
Avg30.6158.120
SR46.4758.750
Eco3.955.9312.2
BB420
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches15175
Innings18163
Not outs331
Runs22618211
Balls Faced51924110
Avg15.06145.5
SR43.5475.51110
Fours18112
Fifties000
Sixies530
Highest104255
Hundreds100

Amshi De Silva Schedule & Results

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

121

TEX

TEX

(5 ov.) 33/2

ResultTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

165

WAS

WAS

(18 ov.) 145/6

ResultTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

171

LOS

LOS

172

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

BTR

BTR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingBarbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

TKR

TKR

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Theron, Rusty

Theron, Rusty

Carty, Keacy

Carty, Keacy

Seales, Jayden

Seales, Jayden

Rayudu, Ambati

Rayudu, Ambati

Stevenson, Cameron

Stevenson, Cameron

du Plessis, Faf

du Plessis, Faf

Coetzee, Gerald

Coetzee, Gerald