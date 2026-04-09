Shakib Al Hasan

Shakib Al Hasan

all rounder

Full name:Shakib Al Hasan
Nationality:Bangladesh
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Antigua And Barbuda Falcons

Bangladesh

Chattogram Challengers

Lahore Qalandars

Mi Emirates

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches66240117102295415
Innings111234115168288408
Overs2462.32033.2422.33487.32442.41462.4
Balls------
Maidens470100371812925
Runs72389031286910013107299915
Wickets233308140333382465
Avg31.0629.3220.4930.0628.0821.32
SR63.4139.6118.162.8338.3618.87
Eco2.934.446.792.874.396.77
BB10551056
4w10105121510
5w19422455
10w200200

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches66240117102295415
Innings121227116185279382
Not outs73116143357
Runs445473842382636987756954
Balls Faced7188891219460103245597
Avg39.0737.6723.8237.2435.6721.39
SR61.9682.85122.4084.99124.24
Fours5396782420798642
Fifties315512416429
Sixies275050077193
Highest2171348421713489
Hundreds590890

Shakib Al Hasan Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT