Shehan Ian Fernando

Shehan Ian Fernando

batsman

Full name:Shehan Ian Fernando
Nationality:Sri lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Colombo Kaps

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches545245
Innings1663
Overs45.520.03.0
Balls---
Maidens300
Runs28512623
Wickets551
Avg5725.223
SR552418
Eco6.216.37.66
BB231
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches545245
Innings905044
Not outs541
Runs242511731089
Balls Faced30471364780
Avg28.5225.525.32
SR79.5885.99139.61
Fours304132107
Fifties1366
Sixies653345
Highest959490
Hundreds000

Shehan Ian Fernando Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Singh, Ravinder Pal

Singh, Ravinder Pal

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika

Hossain, Al-Amin

Hossain, Al-Amin

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario