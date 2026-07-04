Follow us
Saville, Tabatha
Australia
Sullivan, Gabby
Cook Islands
Arua, Kaia
Papua New Guinea
Ruma, Tanya
Kano, Akari
Japan
Jimmy, Sibona
Kataina, Daena
Kaukura, Marii
Kaveao, Punanga
Maeva, Zamera
Maika, Tailor
Maruariki, Phillica
Mataora, Koitai
Mato, Tina
Piakura, Tapuaiva
Piakura, Maya
Samuels, Sofia
Touna, Teraimateata
Vaia, Sonnia
George, June
Ota, Kurumi
Yoshioka, Minami
Goto, Hinase
Iwasaki, Haruna
Chandel, Ahilya
Kato, Shimako
Fujikawa, Ayumi
Oda, Erika
Yanagida, Mai
Yasumoto, Nonoha
Nairn, Elena Kusuda
Sumi, Seika
Toguchi-Quinn, Erika
Gonerara, Ana
Fiji
Biu, Melaia
Lomani, Lagakali Ecelina
Kainoco, Ateca Isabelle Sigamosi Donald
Erasito, Maeavhanisi
Vuni, Sulia
Vakuruivalu, Karalaini
Waqavakatoga, Ilisapeci
Muriyalo, Ruci
Rodan, Mereani
Lewatu, Cilia
Tubakibau, Sarafina
Ratuki, Marica
Talemaitoga, Teresia
Johnston, Ruth
Kupito, Ariota
Samoa
Aoina, Ailaoa Felicia
Semau, Tuaoloa
Sanele, Jacinta
Sisifo, Faaiuga
Lafai, Taofi
Sootaga, Angel
Taea, Vicky
Toomaga, Salema
Lopu, Aunoa
Leong, Leitu
Faimalo, Teinemane Morita
Andrew, Via Meretiana
Fatu, Eleiminxie Aoplonia
Chilia, Alvina
Vanuatu
Solman, Selina
Langiatu, Valenta
Mansale, Vicky
Chilia, Netty
Ova, Rayline
Enoch, Lizzing
Navaika, Nasimana
Andrew, Rachel
Vira, Vanessa
Kalosin, Tina
Chilia, Lamauri
Andrew, Leisau
Tastuki, Leimara
Tarimiala, Mahina
Carlot, Maiyllise
Simelum, Naitha
Siaka, Pauke
Tau, Brenda Hoi
Vare, Naoani
Araa, Vicky
Thomas, Henao
Toua, Isabel
Frank, Kevau
Ani, Melanie Nadea
Tom, Geua Pauke
Vicky, Buruka
Pokana, Erani Erica
Tau, Hane Lohia
Jayphert, Mahuta
Vagi, Initia
Ruarau, Angite
Paitai, Cecelia
Corazon, Maria
Indonesia
Arda, Mia
Ayu, Sang
Wulandari, Desi
Qiao, Lie
Ariani, Ni Kadek
Dewi, Ni Luh Ketut Wesika Ratna
Suarniasih, Ni Made
Pangestuti, Rahmawati
Andriani, Andriani
Rani, Ni Kadek Fitria Rada
Kasse, Kisi Salisa
Prastini, Kadek Winda
Maypriani, Sang
Sariani, Ni Wayan
Sakarini, Ni Putu Ayu Nanda
Suwandewi, Ni Made Putri
Agafili, Carol
Chilia, Gillian
Lohia, Dika
Papua new guinea
Rajadurai, Lakshmi
Fetu Mapu, Avetia
Lefaga Lemoe, Olive
Salima, Norah-Jade
Sigaiwasa, Serafina
Jacob, Leisau
Carlot, Maylise
Tafea, Vicky
Poutu, Faaiuga
Johnston, Ruth Papa
Amoe, Kiera
Kijiana, Silvia
Levaci, Akosita
Rokoro, Jasvil
Waqanisau, Mele T
Mataora, Tetiare
Cook islands
Aurora, Rachel
Bowers-fleming, Roma
Elikana, Taiora
Ikiua, Zamera
Lamb, Lily
Vailoa, Aketa
Williams, Esther
Tom, Mairi
Oala, Konio
Doriga, Hollan
Fujikawa, Kiyo
Nishimura, Akari
Kaswan, Mamta
Fatimah Albanjari
Dara Agung Laksmi Paramitha
Emily Sirs
Melisa Fare
Kakor, Natalia
Stephen, Susan
Griffin, Anna
Wenitong, Juliette
Lili'i, Regina
Lui Nonu, Kolotita
Taalili Losefo
Jane Taliilagi Manase
Katie Donovan
Philippines
Alex Bobbi Yerro Smith
Jhon Kate D Andreano
Ma Luz Barcelona
Angela Busa
Reyven Castillo
Karri Keen
Kyte Gullem Keen
Jomae Ysabelle Masaya
Jessica Rhyz Medianesta
Simran F Sirah
Ashley Shane Miranda
Marica Taira
Amelia Rose Valdez
Lomani, Semaema
Mataafa, Leutu