ICC T20 World Cup, East Asia Pacific Qualifier, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ICC T20 World Cup, East Asia Pacific Qualifier, Women

Saville, Tabatha

Australia

Sullivan, Gabby

Cook Islands

Arua, Kaia

Papua New Guinea

Ruma, Tanya

Papua New Guinea

Kano, Akari

Japan

Jimmy, Sibona

Papua New Guinea

Kataina, Daena

Cook Islands

Kaukura, Marii

Kaveao, Punanga

Maeva, Zamera

Maika, Tailor

Cook Islands

Maruariki, Phillica

Mataora, Koitai

Cook Islands

Mato, Tina

Piakura, Tapuaiva

Piakura, Maya

Samuels, Sofia

Cook Islands

Touna, Teraimateata

Vaia, Sonnia

Cook Islands

George, June

Ota, Kurumi

Japan

Yoshioka, Minami

Japan

Goto, Hinase

Japan

Iwasaki, Haruna

Japan

Chandel, Ahilya

Japan

Kato, Shimako

Japan

Fujikawa, Ayumi

Japan

Oda, Erika

Japan

Yanagida, Mai

Japan

Yasumoto, Nonoha

Japan

Nairn, Elena Kusuda

Japan

Sumi, Seika

Japan

Toguchi-Quinn, Erika

Japan

Gonerara, Ana

Fiji

Biu, Melaia

Fiji

Lomani, Lagakali Ecelina

Fiji

Kainoco, Ateca Isabelle Sigamosi Donald

Fiji

Erasito, Maeavhanisi

Fiji

Vuni, Sulia

Fiji

Vakuruivalu, Karalaini

Fiji

Waqavakatoga, Ilisapeci

Fiji

Muriyalo, Ruci

Fiji

Rodan, Mereani

Fiji

Lewatu, Cilia

Tubakibau, Sarafina

Fiji

Ratuki, Marica

Talemaitoga, Teresia

Johnston, Ruth

Australia

Kupito, Ariota

Samoa

Aoina, Ailaoa Felicia

Samoa

Semau, Tuaoloa

Samoa

Sanele, Jacinta

Samoa

Sisifo, Faaiuga

Samoa

Lafai, Taofi

Samoa

Sootaga, Angel

Samoa

Taea, Vicky

Toomaga, Salema

Lopu, Aunoa

Samoa

Leong, Leitu

Samoa

Faimalo, Teinemane Morita

Samoa

Andrew, Via Meretiana

Samoa

Fatu, Eleiminxie Aoplonia

Chilia, Alvina

Vanuatu

Solman, Selina

Vanuatu

Langiatu, Valenta

Vanuatu

Mansale, Vicky

Vanuatu

Chilia, Netty

Vanuatu

Ova, Rayline

Vanuatu

Enoch, Lizzing

Vanuatu

Navaika, Nasimana

Vanuatu

Andrew, Rachel

Vanuatu

Vira, Vanessa

Vanuatu

Kalosin, Tina

Vanuatu

Chilia, Lamauri

Vanuatu

Andrew, Leisau

Tastuki, Leimara

Tarimiala, Mahina

Vanuatu

Carlot, Maiyllise

Vanuatu

Simelum, Naitha

Siaka, Pauke

Papua New Guinea

Tau, Brenda Hoi

Papua New Guinea

Vare, Naoani

Papua New Guinea

Araa, Vicky

Papua New Guinea

Thomas, Henao

Papua New Guinea

Toua, Isabel

Papua New Guinea

Frank, Kevau

Papua New Guinea

Ani, Melanie Nadea

Papua New Guinea

Tom, Geua Pauke

Papua New Guinea

Vicky, Buruka

Papua New Guinea

Pokana, Erani Erica

Papua New Guinea

Tau, Hane Lohia

Papua New Guinea

Jayphert, Mahuta

Papua New Guinea

Vagi, Initia

Papua New Guinea

Ruarau, Angite

Paitai, Cecelia

Corazon, Maria

Indonesia

Arda, Mia

Indonesia

Ayu, Sang

Indonesia

Wulandari, Desi

Indonesia

Qiao, Lie

Indonesia

Ariani, Ni Kadek

Indonesia

Dewi, Ni Luh Ketut Wesika Ratna

Indonesia

Suarniasih, Ni Made

Indonesia

Pangestuti, Rahmawati

Indonesia

Andriani, Andriani

Rani, Ni Kadek Fitria Rada

Indonesia

Kasse, Kisi Salisa

Indonesia

Prastini, Kadek Winda

Indonesia

Maypriani, Sang

Indonesia

Sariani, Ni Wayan

Indonesia

Sakarini, Ni Putu Ayu Nanda

Indonesia

Suwandewi, Ni Made Putri

Indonesia

Agafili, Carol

Samoa

Chilia, Gillian

Vanuatu

Lohia, Dika

Papua new guinea

Rajadurai, Lakshmi

Papua new guinea

Fetu Mapu, Avetia

Samoa

Lefaga Lemoe, Olive

Samoa

Salima, Norah-Jade

Samoa

Sigaiwasa, Serafina

Fiji

George, June

Jacob, Leisau

Vanuatu

Carlot, Maylise

Vanuatu

Toomaga, Salema

Tafea, Vicky

Samoa

Poutu, Faaiuga

Samoa

Johnston, Ruth Papa

Amoe, Kiera

Fiji

Kijiana, Silvia

Fiji

Levaci, Akosita

Fiji

Rokoro, Jasvil

Fiji

Waqanisau, Mele T

Fiji

Mataora, Tetiare

Cook islands

Aurora, Rachel

Cook islands

Bowers-fleming, Roma

Cook islands

Elikana, Taiora

Cook islands

Ikiua, Zamera

Cook islands

Lamb, Lily

Cook islands

Vailoa, Aketa

Cook islands

Williams, Esther

Cook islands

Tom, Mairi

Papua new guinea

Oala, Konio

Papua new guinea

Doriga, Hollan

Papua new guinea

Fujikawa, Kiyo

Japan

Nishimura, Akari

Japan

Kaswan, Mamta

Japan

Fatimah Albanjari

Indonesia

Dara Agung Laksmi Paramitha

Indonesia

Emily Sirs

Indonesia

Melisa Fare

Vanuatu

Kakor, Natalia

Vanuatu

Stephen, Susan

Vanuatu

Griffin, Anna

Vanuatu

Wenitong, Juliette

Vanuatu

Lili'i, Regina

Samoa

Lui Nonu, Kolotita

Samoa

Taalili Losefo

Samoa

Jane Taliilagi Manase

Samoa

Katie Donovan

Philippines

Alex Bobbi Yerro Smith

Philippines

Jhon Kate D Andreano

Philippines

Ma Luz Barcelona

Philippines

Angela Busa

Philippines

Reyven Castillo

Philippines

Karri Keen

Philippines

Kyte Gullem Keen

Philippines

Jomae Ysabelle Masaya

Philippines

Jessica Rhyz Medianesta

Philippines

Simran F Sirah

Philippines

Ashley Shane Miranda

Philippines

Marica Taira

Philippines

Amelia Rose Valdez

Philippines

Lomani, Semaema

Fiji

Mataafa, Leutu

Samoa