ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ICC U19 World Cup Qualifier, Asia

Jha, Gulshan

Nepal

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Botfield, Jayden

Hong Kong, China

Bhagwat, Parth

Hong Kong, China

Trivedi, Ahan

Hong Kong, China

Zahir, Aliyaan

Doshi, Ansh Rupesh

Hong Kong, China

Walsh, Charlie

Hong Kong, China

Khan, Abdul Samad

Hong Kong, China

Khan, Mudassar

Hong Kong, China

Chandrimani, Aryan

Hong Kong, China

Vora, Darsh

Hong Kong, China

Dar, Aarez

Hong Kong, China

Mathur, Shiv

Hong Kong, China

Mapp, Danny

Singh, Paraspreet

Hong Kong, China

Gupta, Durgesh

Nepal

Bohara, Deepak

Nepal

Chandra, Akash

Bhandari, Subash

Nepal

Dumre, Deepak

Nepal

Kumal, Arjun

Nepal

Kandel, Dipesh

Nepal

Dhami, Hemanta

Nepal

Khanal, Dev

Nepal

KC, Bishal Bikram

Nepal

Tirpathi, Aakash

Nepal

Merchant, Maroof

United Arab Emirates

Rahman, Omid

United Arab Emirates

Saxena, Aryan

United Arab Emirates

Desai, Harsh

United Arab Emirates

Badami, Ammar

United Arab Emirates

Seth, Harshit

United Arab Emirates

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

Suri, Tanish

United Arab Emirates

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Gajraj, Deepak

United Arab Emirates

Shetty, Harit

United Arab Emirates

Gajeswaran, Monish

United Arab Emirates

Chaudhry, Aryaveer

Singapore

Santhanam, Jeevan

Singapore

Bhargava, Adwitya

Singapore

Modi, Aaryan

Singapore

Chhajer, Abhuday

Singapore

Srikanth, Sidhanth

Singapore

Thiyanesh, Venkatesan

Singapore

Maheshwari, Pranav

Singapore

Somani, Pratham

Singapore

Khan, Rahil

Singapore

Biren, Kabir Zandani

Singapore

Nagpal, Arjun

Singapore

Bhatia, Mahiyu

Singapore

Hassan, Talha

Kuwait

Ali, Ahad Habier

Kuwait

Cherian, Ethan Sanjay

Kuwait

Saldhna, Jude Chirstopher

Kuwait

Thomas, Henry

Kuwait

Kishore, Het

Kuwait

Herath liyanage, Janath jeewanga

Kuwait

Poolakkal, Gautham mohandas

Kuwait

Sadath, Saud mohamed

Kuwait

Mohamed rasiq mohamed, Yusuf sadiq basha

Kuwait

Rajaratnam, Shivnarin Rahul

Malaysia

Neelakantan, Siddharth

Malaysia

Zaman, Muhammad Azri Azhar Bin Amaluz

Shaari, Syahir Syamael

Rajaratnam, Sidharth Karthik

Malik, M. Akram Abd

Harisan, Mohammad Hairil

Malaysia

Ridzuan, Muhammad Aiman Zaquan Muhammad

Malaysia

Mohamed aslam, Muhammad aras azmi

Malaysia

Panggi, Hamzah Bin

Malaysia

Shamsul Bahrin, Muhammad Aalif

Malaysia

Idris, Haziq Haiqal Bin

Malaysia

Yusoff, Mohammad Faiz Fitri Mohd

Malaysia

Sulhie, Mohammad Hariz Afnan Bin

Malaysia

Mehta, Jay Maheshkumar

Kuwait

Kazmi, Arsh sahil

Kuwait

Zulfatah, Muhammad Thaqif Bin Mohd

Bohara, Milan

Nepal

Rangu Thapa Magar, Uttam

Nepal

Bohara, Dipak

Nepal

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Yadav, Santosh

Nepal

Patel, Sahil

Nepal

Yadav, Niraj

Nepal

Bhatta, Naren

Nepal

Biswakarma, Roshan

Nepal

Tiwari, Abhiskeh

Nepal

Mandal, Dayanand

Nepal

Shrestha, Cibrin

India

Mishra, Amar

India

Dhami, Ashish

India

Ibrahimzai, Barakatullah

Afghanistan

Mia khil, Azizullah

Afghanistan

Amiri, Nazifullah

Afghanistan

Stanikzai, Khatir

Afghanistan

Noor, Izat

Afghanistan

Niazai, Uzairullah

Afghanistan

Omarzai, Nooristani

Afghanistan

Ahmadzai, Khalid

Afghanistan

Arab, Rohullah

Afghanistan

Khan Ahmadzai, Salam

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Shaheen, Zaitullah

Afghanistan

Poudel, Aprajit

Nepal

Zahir, Mohammad Aliyaan

Hong kong, china

Khan, Muhammad Mudassar

Hong kong, china

Mapp, Daniel

Hong kong, china

Habibullah, Rahil Daniyal

Oman

Ramesh, Prateish

Oman

Shah, Jeet

Oman

Gupta, Rishab

Oman

Nadendla, Nitish

Oman

Sampat, Saumya

Oman

Dinesh, Varshieth

Oman

Shankar, Siddharth

Oman

Medagoda, Omindu

Oman

Pachisia, Ojjus

Oman

Karthyic, Ayush

Oman

Shah, Kavish

Oman

Karthikeyan, Vignesh

Oman

Joshi, Aryan

Oman

Taskin, Mehboob

Nooristani, Nasratullah

Afghanistan

Khan, Uzair

Khan, Abdul Aziz

Afghanistan

Zadran, Hafizullah

Afghanistan

Barakzai, Kamal Khan

Afghanistan

Sharma, Yug

Dhiman, Karan

United arab emirates

Khan, Rayan

United arab emirates

Rai, Akshat

United arab emirates

Suri, Uddish

Rai, Yayin Kiran

Dsouza, Shalom

Madhu, Prithvi

United arab emirates

Nair, Madhav Manoj

Shums, Aliasgar

Mangal, Ata ur Rahman

United arab emirates

Misbah, Ayaan

United arab emirates

Ahmed, Muhammad

United states

Ismail, Muhammad

United arab emirates

Thomas, Jude Li

Hong kong, china

Hodgson, Harry Thomas

Hong kong, china

Puri, Shayan

Hong kong, china

Panjwani, Arya

Hong kong, china

Aragorn Ganesan, Abhimanyu Murali

Hong kong, china

Mangukiya, Preet Kishorkumar

Hong kong, china

Qasim, Iqbal

Hong kong, china

Aftaab, Mohammad

Hong kong, china

Mahmood, Raja Shahbaz

Hong kong, china

Mathur, Veer

Hong kong, china

Srivastava, Paarth

Hong kong, china

Khatri, Yuvraj

Nepal

Sonar, Darsh

Nepal

Ali, Dilsad

Nepal

Dhami, Ashok

Nepal

Sharma, Bipin

Nepal