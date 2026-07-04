ODI Series Ireland vs Zimbabwe, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series Ireland vs Zimbabwe, Women

Delany, Laura

Ireland

Lewis, Gaby

Ireland

Mugeri-Tiripano, Chipo

Zimbabwe

Chipare, Francisca

Zimbabwe

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Tshuma, Loren

Zimbabwe

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Sibanda, Nomvelo

Zimbabwe

Prendergast, Orla

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Little, Louise

Ireland

Forbes, Sarah

Ireland

Canning, Ava

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Gwanzura, Nyasha

Zimbabwe

Dhururu, Chiedza

Zimbabwe

Mavunga, Mitchel

Zimbabwe

Chigora, Kudzai

Zimbabwe

Mabhero, Lindokuhle

Zimbabwe

Biza, Beloved

Zimbabwe

Mutungwindu, Vimbai

Zimbabwe

Pasipanodya, Runyararo

Zimbabwe

Makusha, Tendai