T20 Series Netherlands vs Ireland, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series Netherlands vs Ireland, Women

Delany, Laura

Ireland

Siegers, Heather

Netherlands

Kalis, Sterre

Netherlands

Thomson, Annemijn

Netherlands

de Leede, Babette

Netherlands

van Vliet, Jolien

Netherlands

Lynch, Eva

Netherlands

Zwilling, Iris

Netherlands

Overdijk, Frederique

Netherlands

de Lange, Caroline

Netherlands

Zwilling, Mikkie

Netherlands

Landheer, Hannah

Netherlands

Woning, Isabel van der

Netherlands

Lewis, Gaby

Ireland

Prendergast, Orla

Ireland

Kavanagh, Shauna

Ireland

MacMahon, Sophie

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Little, Louise

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Sargent, Freya

Australia

Dempsey, Georgina

Ireland

Canning, Ava

Ireland

Rijke, Robine

Netherlands

Oosterom, Robyn van

Netherlands

Dekeling, Merel

Netherlands

Molkenboer, Phebe

Netherlands

Koolwijk, Carlijn van

Netherlands

Vermeire, Fenna

Netherlands