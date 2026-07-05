Kensington Oval Bridgetown Barbados

Kensington Oval
Country:Barbados
Country Code:BRB
City:Bridgetown
Capacity:11000
Map Coordinates:13.10505, -59.622581

Kensington Oval Schedule

Caribbean Premier League

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Upcoming3rd Place vs 4th Place

3rd Place vs 4th Place

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

3RD

3RD

4TH

4TH

Upcoming1st Place vs 2nd Place

1st Place vs 2nd Place

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

1ST

1ST

2ND

2ND

UpcomingFinalist 1 vs Finalist 2

Finalist 1 vs Finalist 2

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

FIN

FIN

FIN

FIN