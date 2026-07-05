Caribbean Premier League
Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
TKR
Barbados Royals vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
STL
Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
SKN
Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
JAM
Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
GAW
3rd Place vs 4th Place
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
3RD
4TH
1st Place vs 2nd Place
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
1ST
2ND
Finalist 1 vs Finalist 2
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
FIN
FIN