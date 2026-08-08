Match details Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 06.09.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, September 06, 2026 12:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Barbados Tridents Squad
|Players
|Alleyne Kadeem, Carter Zachary, Clarke Rivaldo, De Kock Quinton, Descartes Sadrack, Green Chris, James Kofi, King Brandon, Layne Johann, Linde George, Motara Zishan, Motie Gudakesh, Pollard Jakeem, Rutherford Sherfane, Sams Daniel, Simmonds Ramon Romario, Ur Rahman Mujeeb
|Bench
|no information yet
Trinbago Knight Riders Squad
|Players
|Breetzke Matthew, Da Silva Joshua, De Silva Amshi, Drakes Dominic, Edward Nathan, Goolie Jyd Uri, Greaves Justin, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Raheem Abdul, Sween Dexter, Tariq Usman
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Kensington Oval
|City
|Bridgetown
|Capacity
|11000
|Ends
|Malcolm Marshall End
|Hosts to
Match has not started yet