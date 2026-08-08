Match details Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 06.09.2026

T20

Bridgetown

BTR
BTR
TKR
TKR

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, September 06, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Barbados Tridents Squad

PlayersAlleyne Kadeem, Carter Zachary, Clarke Rivaldo, De Kock Quinton, Descartes Sadrack, Green Chris, James Kofi, King Brandon, Layne Johann, Linde George, Motara Zishan, Motie Gudakesh, Pollard Jakeem, Rutherford Sherfane, Sams Daniel, Simmonds Ramon Romario, Ur Rahman Mujeeb
Benchno information yet

Trinbago Knight Riders Squad

PlayersBreetzke Matthew, Da Silva Joshua, De Silva Amshi, Drakes Dominic, Edward Nathan, Goolie Jyd Uri, Greaves Justin, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Raheem Abdul, Sween Dexter, Tariq Usman
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumKensington Oval
CityBridgetown
Capacity11000
EndsMalcolm Marshall End
Hosts to

Match has not started yet