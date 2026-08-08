Squads Barbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 10.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alleyne Kadeem
bowler
Athanaze Alick
batsman
Carter Zachary
no information yet
Bidaisee Navin
batsman
Clarke Rivaldo
wicket keeper
Charles Johnson
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Chaudhary Nikhil
all rounder
Descartes Sadrack
all rounder
Fletcher Andre
wicket keeper
Green Chris
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
James Kofi
batsman
Holder Jason
all rounder
King Brandon
batsman
Louis Jeremiah
bowler
Layne Johann
all rounder
Louis Mikyle
batsman
Linde George
all rounder
Mayers Kyle
all rounder
Motara Zishan
no information yet
McCoy Obed
bowler
Motie Gudakesh
bowler
McKenzie Micah
all rounder
Pollard Jakeem
no information yet
Nedd Ashmead Romano
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Salamkheil Waqar
no information yet
Sams Daniel
all rounder
Shah Naseem
bowler
Simmonds Ramon Romario
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Wickham Kevin
batsman
Match has not started yet