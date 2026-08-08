Squads Barbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 10.09.2026

T20

Bridgetown

BTR
BTR
SKN
SKN

Playing

BTR
BTR
SKN
SKN
First TeamSecond Team
Carter Zachary

no information yet

Clarke Rivaldo

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Chaudhary Nikhil

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

James Kofi

batsman

Holder Jason

all rounder

Layne Johann

all rounder

Linde George

all rounder

Mayers Kyle

all rounder

Motara Zishan

no information yet

McKenzie Micah

all rounder

Pollard Jakeem

no information yet

Salamkheil Waqar

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Bench

BTR
BTR
SKN
SKN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet