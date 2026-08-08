Squads Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 13.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alleyne Kadeem
bowler
Alimohamed Ronaldo
bowler
Carter Zachary
no information yet
Ayub Saim
batsman
Clarke Rivaldo
wicket keeper
Blades Jediah
no information yet
De Kock Quinton
wicket keeper
Dindya Mavendra
bowler
Descartes Sadrack
all rounder
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Green Chris
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
James Kofi
batsman
Hope Shai
wicket keeper
King Brandon
batsman
Joseph Shamar
bowler
Layne Johann
all rounder
Nabi Mohammad
all rounder
Linde George
all rounder
Nandu Matthew
batsman
Motara Zishan
no information yet
Paul Keemo
all rounder
Motie Gudakesh
bowler
Permaul Veerasammy
bowler
Pollard Jakeem
no information yet
Phillips Glenn
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Pierre Khary
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Simmonds Ramon Romario
bowler
Sampson Quentin
batsman
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Match has not started yet