Squads Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 13.09.2026

T20

Bridgetown

BTR
BTR
GAW
GAW

Playing

BTR
BTR
GAW
GAW
First TeamSecond Team
Carter Zachary

no information yet

Ayub Saim

batsman

Clarke Rivaldo

wicket keeper

Blades Jediah

no information yet

De Kock Quinton

wicket keeper

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

James Kofi

batsman

Hope Shai

wicket keeper

Layne Johann

all rounder

Nabi Mohammad

all rounder

Linde George

all rounder

Motara Zishan

no information yet

Paul Keemo

all rounder

Pollard Jakeem

no information yet

Phillips Glenn

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Bench

BTR
BTR
GAW
GAW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet