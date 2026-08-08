Squads Barbados Tridents vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 06.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alleyne Kadeem
bowler
Ahmad Noor
bowler
Carter Zachary
no information yet
Andrew Jewel
wicket keeper
Clarke Rivaldo
wicket keeper
Asalanka Charith
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Auguste Ackeem
batsman
Descartes Sadrack
all rounder
Bishop Joshua
bowler
Green Chris
bowler
Chase Roston
all rounder
James Kofi
batsman
Clarke Mc Kenny
bowler
King Brandon
batsman
Forde Matthew
bowler
Layne Johann
all rounder
Gaston Keon
bowler
Linde George
all rounder
Motara Zishan
no information yet
Jeremiah Johann
batsman
Motie Gudakesh
bowler
Joachim Damion
bowler
Pollard Jakeem
no information yet
Nedd Darron
batsman
Rutherford Sherfane
batsman
Pooran Kamil
batsman
Sams Daniel
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Simmonds Ramon Romario
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Match has not started yet