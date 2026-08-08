Squads Barbados Tridents vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 06.09.2026

T20

Bridgetown

BTR
BTR
STL
STL

Playing

BTR
BTR
STL
STL
First TeamSecond Team
Carter Zachary

no information yet

Andrew Jewel

wicket keeper

Clarke Rivaldo

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Chase Roston

all rounder

James Kofi

batsman

Layne Johann

all rounder

Linde George

all rounder

Motara Zishan

no information yet

Pollard Jakeem

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

BTR
BTR
STL
STL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet