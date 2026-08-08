Match details Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 13.09.2026

T20

Bridgetown

BTR
BTR
JAM
JAM

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, September 13, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Barbados Tridents Squad

PlayersAlleyne Kadeem, Carter Zachary, Clarke Rivaldo, De Kock Quinton, Descartes Sadrack, Green Chris, James Kofi, King Brandon, Layne Johann, Linde George, Motara Zishan, Motie Gudakesh, Pollard Jakeem, Rutherford Sherfane, Sams Daniel, Simmonds Ramon Romario, Ur Rahman Mujeeb
Benchno information yet

Jamaica Kingsmen Squad

PlayersArif Mohammad Tayyab, Ayub Saim, Blades Jediah, Carty Keacy, Hendricks Reeza, Jahangir Shayan, Khan Hassan, Khan Usman, Lawes Vitel, Mckenzie Kirk, Morrison Romaine, Parris Shaqkere, Paul Keemo, Pittman Kelvin, Powell Rovman, Royal Jeavor, Russell Andre, Sadaqat Maaz, Shah Hunain, Smith Odean
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumKensington Oval
CityBridgetown
Capacity11000
EndsMalcolm Marshall End
Hosts to

Match has not started yet