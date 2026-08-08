Match details Barbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 10.09.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, September 10, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Barbados Tridents Squad
|Players
|Alleyne Kadeem, Carter Zachary, Clarke Rivaldo, De Kock Quinton, Descartes Sadrack, Green Chris, James Kofi, King Brandon, Layne Johann, Linde George, Motara Zishan, Motie Gudakesh, Pollard Jakeem, Rutherford Sherfane, Sams Daniel, Simmonds Ramon Romario, Ur Rahman Mujeeb
|Bench
|no information yet
St. Kitts and Nevis Patriots Squad
|Players
|Athanaze Alick, Bidaisee Navin, Charles Johnson, Chaudhary Nikhil, Fletcher Andre, Hasaranga Wanindu, Holder Jason, Louis Jeremiah, Louis Mikyle, Mayers Kyle, McCoy Obed, McKenzie Micah, Nedd Ashmead Romano, Salamkheil Waqar, Shah Naseem, Shanaka Dasun, Wickham Kevin
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Kensington Oval
|City
|Bridgetown
|Capacity
|11000
|Ends
|Malcolm Marshall End
|Hosts to
Match has not started yet