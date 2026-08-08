Match details Barbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 10.09.2026

T20

Bridgetown

BTR
BTR
SKN
SKN

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, September 10, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Barbados Tridents Squad

PlayersAlleyne Kadeem, Carter Zachary, Clarke Rivaldo, De Kock Quinton, Descartes Sadrack, Green Chris, James Kofi, King Brandon, Layne Johann, Linde George, Motara Zishan, Motie Gudakesh, Pollard Jakeem, Rutherford Sherfane, Sams Daniel, Simmonds Ramon Romario, Ur Rahman Mujeeb
Benchno information yet

St. Kitts and Nevis Patriots Squad

PlayersAthanaze Alick, Bidaisee Navin, Charles Johnson, Chaudhary Nikhil, Fletcher Andre, Hasaranga Wanindu, Holder Jason, Louis Jeremiah, Louis Mikyle, Mayers Kyle, McCoy Obed, McKenzie Micah, Nedd Ashmead Romano, Salamkheil Waqar, Shah Naseem, Shanaka Dasun, Wickham Kevin
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumKensington Oval
CityBridgetown
Capacity11000
EndsMalcolm Marshall End
Hosts to

Match has not started yet