Squads Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 06.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alleyne Kadeem
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Carter Zachary
no information yet
Da Silva Joshua
wicket keeper
Clarke Rivaldo
wicket keeper
De Silva Amshi
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Drakes Dominic
all rounder
Descartes Sadrack
all rounder
Edward Nathan
bowler
Green Chris
bowler
Goolie Jyd Uri
batsman
James Kofi
batsman
Greaves Justin
all rounder
King Brandon
batsman
Hales Alex
batsman
Layne Johann
all rounder
Hinds Terrance
all rounder
Linde George
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Motara Zishan
no information yet
Munro Colin
batsman
Motie Gudakesh
bowler
Narine Sunil
all rounder
Pollard Jakeem
no information yet
Pollard Kieron
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Sams Daniel
all rounder
Raheem Abdul
batsman
Simmonds Ramon Romario
bowler
Sween Dexter
batsman
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Tariq Usman
no information yet
Match has not started yet