Squads Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 06.09.2026

T20

Bridgetown

BTR
BTR
TKR
TKR

Playing

BTR
BTR
TKR
TKR
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Carter Zachary

no information yet

Da Silva Joshua

wicket keeper

Clarke Rivaldo

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

James Kofi

batsman

Greaves Justin

all rounder

Hales Alex

batsman

Layne Johann

all rounder

Hinds Terrance

all rounder

Linde George

all rounder

Motara Zishan

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Pollard Jakeem

no information yet

Pollard Kieron

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Sams Daniel

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

BTR
BTR
TKR
TKR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet