Squads Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 13.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alleyne Kadeem
bowler
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Carter Zachary
no information yet
Ayub Saim
batsman
Clarke Rivaldo
wicket keeper
Blades Jediah
no information yet
De Kock Quinton
wicket keeper
Carty Keacy
batsman
Descartes Sadrack
all rounder
Hendricks Reeza
batsman
Green Chris
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
James Kofi
batsman
Khan Hassan
bowler
King Brandon
batsman
Khan Usman
batsman
Layne Johann
all rounder
Lawes Vitel
no information yet
Linde George
all rounder
Mckenzie Kirk
batsman
Motara Zishan
no information yet
Morrison Romaine
wicket keeper
Motie Gudakesh
bowler
Parris Shaqkere
bowler
Pollard Jakeem
no information yet
Paul Keemo
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Pittman Kelvin
bowler
Sams Daniel
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Simmonds Ramon Romario
bowler
Royal Jeavor
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Russell Andre
all rounder
Match has not started yet