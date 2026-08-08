Squads Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 13.09.2026

T20

Bridgetown

BTR
BTR
JAM
JAM

Playing

BTR
BTR
JAM
JAM
First TeamSecond Team
Carter Zachary

no information yet

Ayub Saim

batsman

Clarke Rivaldo

wicket keeper

Blades Jediah

no information yet

De Kock Quinton

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

James Kofi

batsman

Khan Usman

batsman

Layne Johann

all rounder

Lawes Vitel

no information yet

Linde George

all rounder

Motara Zishan

no information yet

Morrison Romaine

wicket keeper

Pollard Jakeem

no information yet

Paul Keemo

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Russell Andre

all rounder

Bench

BTR
BTR
JAM
JAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet