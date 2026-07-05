Chamika Gunasekara

Chamika Gunasekara

bowler

Full name:Chamika Gunasekara
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Colombo Kaps

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches1101419
Innings1141218
Overs1.0154.260.054.0
Balls----
Maidens02011
Runs8507317333
Wickets0191124
Avg026.6828.8113.87
SR048.7332.7213.5
Eco83.285.286.16
BB0624
4w0001
5w0100
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches1101419
Innings01082
Not outs0340
Runs0132722
Balls Faced02311208
Avg018.85181
SR057.146025
Fours01650
Fifties0200
Sixies0000
Highest053242
Hundreds0000

Chamika Gunasekara Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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