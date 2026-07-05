WCPL 2025 Final | Barbados Royals beat Guyana Amazon Warriors for third-consecutive title

Barbados Royals beat Guyana Amazon Warriors by three wickets in the final of the Women’s Caribbean Premier League 2025 campaign. Aaliyah Alleyne and Shreyanka Patil’s vital unbeaten partnership for the eighth wicket saw the Royals home in a thrilling finish to make it three wins in three years.