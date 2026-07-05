Caribbean Premier League
Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
BAR
St. Lucia Kings vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
BAR
Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
BAR
Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
BAR
St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
BAR
Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
TKR
Barbados Royals vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
STL
Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
SKN
Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
JAM
Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
GAW