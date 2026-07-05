Barbados Royals

Barbados Royals

Gender:Men
Name of the Team:Barbados Royals
Owner of the Team:Manoj Badale
CEO of the company:Jake Lush Mccrum
Captain of the Team:David Miller
Coach of the Team:Trevor Penney

Players

2026 Players

Azmatullah Omarzai

Afghanistan

Brandon Alexander King

Jamaica

Christopher James Green

Australia

Daniel Richard Sams

Australia

Eathan Bosch

South Africa

Johann Layne

Trinidad and Tobago

Jomel Andrel Warrican

Saint Vincent and the Grenadines

Kadeem Alleyne

Barbados

Kofi Hardy Marli James

Mujeeb Ur Rahman Zadran

Afghanistan

Nyeem Ryan Joshua Young

Barbados

Quinton de Kock

South Africa

Ramon Romario Simmonds

Barbados

Rassie van der Dussen

South Africa

Rivaldo Clarke

Rovman Powell

Jamaica

Shaqkere Delano Parris

Sherfane Rutherford

Guyana

Zishan Motara

Statistics

Caribbean Premier League 2025

Matches Played9
Won2
Drawn0
Lost7
No result1

Barbados Royals Team Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Barbados Royals News

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Get to know the Barbados Royals team, find out what they are doing and what they have achieved on the cricket field and what the future holds - all the latest news to help you get to know your favorite team and its players and its achievements even better.

WCPL 2025 Final | Barbados Royals beat Guyana Amazon Warriors for third-consecutive title

WCPL 2025 Final | Barbados Royals beat Guyana Amazon Warriors for third-consecutive title

Barbados Royals beat Guyana Amazon Warriors by three wickets in the final of the Women’s Caribbean Premier League 2025 campaign. Aaliyah Alleyne and Shreyanka Patil’s vital unbeaten partnership for the eighth wicket saw the Royals home in a thrilling finish to make it three wins in three years.

Barbados Royals04:15 PM, 15 September, 2025

CPL | Guyana Amazon Warriors finish second after huge win against Barbados Royals

Barbados Royals02:21 PM, 15 September, 2025

Watch, CPL | Shamar Joseph stuns Rassie van der Dussen with an inswinging beauty

Barbados Royals07:34 PM, 12 September, 2025

BR vs TKR, Preview | Knight Riders eye top spot of CPL 2025 points table

Barbados Royals05:36 PM, 12 September, 2025

BR vs SNP, Review | Jason Holder’s heroics keep Patriots' qualification chances alive in CPL 2025

Another teams

Finland

Finland

Greece

Greece

Sweden

Sweden

Turkiye

Turkiye

A3

A3

Trinbago Knight Riders

Trinbago Knight Riders

B1

B1

Japan

Japan

St. Lucia Kings

St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors

Guyana Amazon Warriors