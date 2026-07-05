Sahan Shashintha Diyamantha Ara

Sahan Shashintha Diyamantha Ara

batsman

Full name:Sahan Shashintha Diyamantha Ara
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2497250
Innings1555727
Overs5.0476.3296.069.2
Balls----
Maidens060160
Runs1816251344500
Wickets1364327
Avg1845.1331.2518.51
SR3079.4141.315.4
Eco3.63.414.547.21
BB1553
4w0100
5w0010
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2497250
Innings1706336
Not outs02911
Runs5724971661650
Balls Faced7146692308504
Avg5736.7230.7526
SR80.2853.4871.96128.96
Fours423412746
Fifties117142
Sixies012920
Highest571629766
Hundreds0400

Sahan Shashintha Diyamantha Ara Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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