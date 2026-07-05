Wickramasinghe Arachchige Ahan Sachintha

Wickramasinghe Arachchige Ahan Sachintha

batsman

Full name:Wickramasinghe Arachchige Ahan Sachintha
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches172410
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches172410
Innings22228
Not outs112
Runs1098471131
Balls Faced1350612112
Avg52.2822.4221.83
SR81.3376.96116.96
Fours94299
Fifties520
Sixies2353
Highest2347138
Hundreds300

Wickramasinghe Arachchige Ahan Sachintha Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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