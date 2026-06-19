Results Score Derbyshire vs Lancashire First class County Championship 19.06.2026

First class

DER
DER

(50 ov.) 197/5

LAN
LAN

161

Best Players

batterRB4s6sSR
Montgomery Matthewbowler8613316064.66
Jewell Caleb Paulbatsman26584044.83
bowlerOMRWECOWDNB
Balderson George Philipall rounder15.526424.0405
Anderson Jamesbowler1203502.9202

Latest Highlights

50.5
.

Balderson to Madsen, 0 runs

50.4
.

Balderson to Madsen, 0 runs

50.3
.

Balderson to Madsen, 0 runs

Read all highlights