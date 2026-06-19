Results Score Derbyshire vs Lancashire First class County Championship 19.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Montgomery Matthewbowler
|86
|133
|16
|0
|64.66
|Jewell Caleb Paulbatsman
|26
|58
|4
|0
|44.83
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Balderson George Philipall rounder
|15.5
|2
|64
|2
|4.04
|0
|5
|Anderson Jamesbowler
|12
|0
|35
|0
|2.92
|0
|2
Latest Highlights
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50.5
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Balderson to Madsen, 0 runs
50.4
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Balderson to Madsen, 0 runs
50.3
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Balderson to Madsen, 0 runs