Matthew Montgomery

Matthew Montgomery

bowler

Full name:Matthew Montgomery
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1192818
Innings18154
Overs3.024.068.07.0
Balls----
Maidens0320
Runs2110241953
Wickets0252
Avg05183.826.5
SR07281.621
Eco74.256.167.57
BB0121
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1192818
Innings1322617
Not outs0252
Runs1310021018330
Balls Faced1921191152278
Avg1333.448.4722
SR68.4247.2888.36118.7
Fours11269140
Fifties0372
Sixies02103
Highest1317810451
Hundreds0210

Matthew Montgomery Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Lloyd, David

Lloyd, David

Lamb, Matthew

Lamb, Matthew

Wagstaff, Mitchell David

Wagstaff, Mitchell David

Guest, Brooke

Guest, Brooke