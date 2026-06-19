H2h Derbyshire vs Lancashire First class County Championship 19.06.2026

First class

DER
DER

(50 ov.) 197/5

LAN
LAN

161

Derbyshire vs Lancashire

First class, County Championship

LANLancashire

351

DERDerbyshire

T20, T20 Blast

LANLancashire

178

DERDerbyshire

136

First class, County Championship

DERDerbyshire

LANLancashire

(93 ov.) 367/10
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