Caleb Paul Jewell

Caleb Paul Jewell

batsman

Full name:Caleb Paul Jewell
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Hobart Hurricanes

Melbourne Renegades

Tasmania Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches323343
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches323343
Innings603341
Not outs321
Runs1899928859
Balls Faced35441053676
Avg33.3129.9321.47
SR53.5888.12127.07
Fours24611391
Fifties935
Sixies10922
Highest14012670
Hundreds530

Caleb Paul Jewell Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Webster, Beau

Webster, Beau

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Wright, Mac

Wright, Mac

Wakim, Charlie

Wakim, Charlie

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

O Connor, Aidan

O Connor, Aidan

Chappell, Zak

Chappell, Zak