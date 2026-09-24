Highlights Glamorgan vs Essex First class County Championship 24.09.2026
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 4 runs
Cook to AM Tribe, 4 runs
Walter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Walter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Walter to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Walter to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Walter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Walter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to AM Tribe, 2 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
0 runs
Cook to AM Tribe, 4 byes
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, leg bye
Cook to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Z Akhter to AM Tribe, 2 runs
Z Akhter to AM Tribe, 4 runs
Z Akhter to AM Tribe, 4 runs
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 1 run
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
AM Tribe plays a defensive stroke for a single run.
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, appeal
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Z Akhter to AM Tribe, 0 runs
Z Akhter to AM Tribe, 0 runs
Z Akhter to AM Tribe, 0 runs
Z Akhter to AM Tribe, 0 runs
Z Akhter to AM Tribe, 0 runs
Z Akhter to AM Tribe, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to AM Tribe, leg bye
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
0 runs
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 1 run
Auld to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 2 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Auld to AM Tribe, 3 runs
Auld to AM Tribe, 0 runs
Auld to AM Tribe, 0 runs
Auld to AM Tribe, 0 runs
Auld to AM Tribe, wide
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to AM Tribe, 1 run
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to AM Tribe, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 1 run
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Auld to AM Tribe, 0 runs
Auld to AM Tribe, 0 runs
Auld to AM Tribe, 0 runs
Auld to AM Tribe, 0 runs
Auld to AM Tribe, 0 runs
Auld to AM Tribe, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs