Highlights Glamorgan vs Essex First class County Championship 24.09.2026

Live
First class

GLA
GLA

(18 ov.) 61/0

ESS
ESS
17.6
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

17.5
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

17.4
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

17.3
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

17.2
4

Cook to AM Tribe, 4 runs

17.1
4

Cook to AM Tribe, 4 runs

16.6
.

Walter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.5
.

Walter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.4
4

Walter to Zain-ul-Hassan, 4 runs

16.3
4

Walter to Zain-ul-Hassan, 4 runs

16.2
.

Walter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.1
.

Walter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

15.6
2

Cook to AM Tribe, 2 runs

15.5
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

15.4
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

15.3
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

15.2
.

0 runs

15.1
4

Cook to AM Tribe, 4 byes

14.6
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

14.5
4

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 4 runs

14.4
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

14.3
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

14.2
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

14.1
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

13.6
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

13.5
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

13.4
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

13.2
1

Cook to Zain-ul-Hassan, leg bye

13.1
2

Cook to Zain-ul-Hassan, 2 runs

12.6
2

Z Akhter to AM Tribe, 2 runs

12.5
4

Z Akhter to AM Tribe, 4 runs

12.4
4

Z Akhter to AM Tribe, 4 runs

12.3
1

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 1 run

12.2
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

12.1
1

AM Tribe plays a defensive stroke for a single run.

11.6
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.5
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.4
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.3
.

Cook to Zain-ul-Hassan, appeal

11.2
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.1
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

10.6
.

Z Akhter to AM Tribe, 0 runs

10.5
.

Z Akhter to AM Tribe, 0 runs

10.4
.

Z Akhter to AM Tribe, 0 runs

10.3
.

Z Akhter to AM Tribe, 0 runs

10.2
.

Z Akhter to AM Tribe, 0 runs

10.1
.

Z Akhter to AM Tribe, 0 runs

9.6
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

9.5
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

9.4
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

9.3
2

Auld to Zain-ul-Hassan, 2 runs

9.2
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

9.1
1

Auld to AM Tribe, leg bye

8.6
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.5
.

0 runs

8.4
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.3
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.2
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.1
.

Z Akhter to Zain-ul-Hassan, 0 runs

7.6
1

Auld to Zain-ul-Hassan, 1 run

7.5
2

Auld to Zain-ul-Hassan, 2 runs

7.4
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

7.3
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

7.2
2

Auld to Zain-ul-Hassan, 2 runs

7.1
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

6.6
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

6.5
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

6.4
2

Cook to AM Tribe, 2 runs

6.3
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

6.2
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

6.1
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

5.6
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

5.5
2

Auld to Zain-ul-Hassan, 2 runs

5.4
3

Auld to AM Tribe, 3 runs

5.3
.

Auld to AM Tribe, 0 runs

5.2
.

Auld to AM Tribe, 0 runs

5.1
.

Auld to AM Tribe, 0 runs

5.1
1

Auld to AM Tribe, wide

4.6
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.5
1

Cook to AM Tribe, 1 run

4.4
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

4.3
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

4.2
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

4.1
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

3.6
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.5
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.4
2

Auld to Zain-ul-Hassan, 2 runs

3.3
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.2
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.1
.

Auld to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.6
.

Cook to AM Tribe, 0 runs

2.5
1

Cook to Zain-ul-Hassan, 1 run

2.4
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.3
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.2
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.1
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.6
.

Auld to AM Tribe, 0 runs

1.5
.

Auld to AM Tribe, 0 runs

1.4
.

Auld to AM Tribe, 0 runs

1.3
.

Auld to AM Tribe, 0 runs

1.2
.

Auld to AM Tribe, 0 runs

1.1
.

Auld to AM Tribe, 0 runs

0.6
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.5
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.4
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.3
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.2
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.1
.

Cook to Zain-ul-Hassan, 0 runs