Highlights Hampshire vs Sussex First class County Championship 24.09.2026

Live
First class

HAM
HAM
SUS
SUS

(16 ov.) 45/3

16.4
.

Jack to Tear, 0 runs

16.3
.

Jack to Tear, 0 runs

16.2
.

Jack to Tear, 0 runs

16.1
1

Jack to Coles, 1 run

15.6
.

Neal to Tear, appeal

15.5
6

Neal to Tear, 6 runs

15.4
.

Neal to Tear, 0 runs

15.3
.

Neal to Tear, 0 runs

15.2
.

Neal to Tear, 0 runs

15.1
.

Neal to Tear, 0 runs

14.6
.

Jack to Coles, 0 runs

14.5
W

Jack to Carter, appeal, wicket (bowled - Carter)

14.4
.

Jack to Carter, 0 runs

14.3
.

Jack to Carter, 0 runs

14.2
.

Jack to Carter, 0 runs

14.1
1

Jack to Tear, 1 run

13.6
.

Fuller to Carter, 0 runs

13.5
.

Fuller to Carter, 0 runs

13.4
.

Fuller to Carter, 0 runs

13.3
4

Fuller to Carter, 4 runs

13.2
4

Fuller to Carter, 4 runs

13.1
.

Fuller to Carter, 0 runs

12.6
.

Jack to Tear, 0 runs

12.5
1

Jack to Carter, 1 run

12.4
.

Jack to Carter, 0 runs

12.3
.

Jack to Carter, 0 runs

12.2
1

Jack to Tear, 1 run

12.1
.

Jack to Tear, 0 runs

11.6
.

Fuller to Carter, 0 runs

11.5
.

Fuller to Carter, 0 runs

11.4
.

Fuller to Carter, 0 runs

11.3
W

Fuller to Clark, wicket (lbw - Clark)

11.2
4

Fuller to Clark, 4 runs

11.1
.

Fuller to Clark, 0 runs

10.6
.

Abbott to Tear, 0 runs

10.5
.

Abbott to Tear, 0 runs

10.4
.

Abbott to Tear, 0 runs

10.3
.

Abbott to Tear, 0 runs

10.2
.

Abbott to Tear, 0 runs

10.1
.

Abbott to Tear, 0 runs

9.6
2

Fuller to Clark, 2 runs

9.5
.

Fuller to Clark, 0 runs

9.4
.

Fuller to Clark, 0 runs

9.3
.

Fuller to Clark, 0 runs

9.2
.

Fuller to Clark, 0 runs

9.1
.

Fuller to Clark, 0 runs

8.6
.

Abbott to Tear, 0 runs

8.5
.

Abbott to Tear, 0 runs

8.4
4

Abbott to Tear, 4 runs

8.3
.

Abbott to Tear, 0 runs

8.2
.

Abbott to Tear, 0 runs

8.1
.

Abbott to Tear, 0 runs

7.6
.

Fuller to Clark, 0 runs

7.5
.

Fuller to Clark, 0 runs

7.4
1

Fuller to Tear, 1 run

7.3
.

Fuller to Tear, 0 runs

7.2
.

Fuller to Tear, 0 runs

7.1
1

Fuller to Clark, 1 run

7.1
2

Fuller to Clark, 2 no balls

6.6
.

Abbott to Tear, 0 runs

6.5
.

Abbott to Tear, 0 runs

6.4
.

Abbott to Tear, 0 runs

6.3
.

Abbott to Tear, 0 runs

6.2
.

Abbott to Tear, 0 runs

6.1
W

Abbott to Haines, appeal, wicket (caught - Haines)

5.6
.

Jack to Clark, 0 runs

5.5
.

Jack to Clark, 0 runs

5.4
.

Jack to Clark, 0 runs

5.3
.

Jack to Clark, 0 runs

5.2
4

Jack to Clark, 4 runs

5.1
4

Jack to Clark, 4 runs

4.6
.

Abbott to Haines, 0 runs

4.5
.

Abbott to Haines, 0 runs

4.4
.

Abbott to Haines, 0 runs

4.3
.

Abbott to Haines, 0 runs

4.2
.

Abbott to Haines, 0 runs

4.1
.

Abbott to Haines, 0 runs

3.6
.

Jack to Clark, 0 runs

3.5
.

Jack to Clark, 0 runs

3.4
.

Jack to Clark, 0 runs

3.3
.

Jack to Clark, 0 runs

3.2
.

Jack to Clark, 0 runs

3.1
.

Jack to Clark, 0 runs

2.6
.

Abbott to Haines, 0 runs

2.5
.

Abbott to Haines, 0 runs

2.4
.

Abbott to Haines, 0 runs

2.3
.

Abbott to Haines, 0 runs

2.2
4

Abbott to Haines, 4 runs

2.1
.

Abbott to Haines, 0 runs

1.6
.

Jack to Clark, 0 runs

1.5
.

Jack to Clark, 0 runs

1.4
.

Jack to Clark, 0 runs

1.3
.

Jack to Clark, 0 runs

1.2
.

Jack to Clark, 0 runs

1.1
.

Jack to Clark, 0 runs

0.6
.

Abbott to Haines, 0 runs

0.5
.

Abbott to Haines, 0 runs

0.4
.

Abbott to Haines, 0 runs

0.3
.

Abbott to Haines, 0 runs

0.2
.

Abbott to Haines, 0 runs

0.1
1

Abbott to Clark, 1 run