Highlights Hampshire vs Sussex First class County Championship 24.09.2026
Jack to Tear, 0 runs
Jack to Tear, 0 runs
Jack to Tear, 0 runs
Jack to Coles, 1 run
Neal to Tear, appeal
Neal to Tear, 6 runs
Neal to Tear, 0 runs
Neal to Tear, 0 runs
Neal to Tear, 0 runs
Neal to Tear, 0 runs
Jack to Coles, 0 runs
Jack to Carter, appeal, wicket (bowled - Carter)
Jack to Carter, 0 runs
Jack to Carter, 0 runs
Jack to Carter, 0 runs
Jack to Tear, 1 run
Fuller to Carter, 0 runs
Fuller to Carter, 0 runs
Fuller to Carter, 0 runs
Fuller to Carter, 4 runs
Fuller to Carter, 4 runs
Fuller to Carter, 0 runs
Jack to Tear, 0 runs
Jack to Carter, 1 run
Jack to Carter, 0 runs
Jack to Carter, 0 runs
Jack to Tear, 1 run
Jack to Tear, 0 runs
Fuller to Carter, 0 runs
Fuller to Carter, 0 runs
Fuller to Carter, 0 runs
Fuller to Clark, wicket (lbw - Clark)
Fuller to Clark, 4 runs
Fuller to Clark, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Fuller to Clark, 2 runs
Fuller to Clark, 0 runs
Fuller to Clark, 0 runs
Fuller to Clark, 0 runs
Fuller to Clark, 0 runs
Fuller to Clark, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 4 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Fuller to Clark, 0 runs
Fuller to Clark, 0 runs
Fuller to Tear, 1 run
Fuller to Tear, 0 runs
Fuller to Tear, 0 runs
Fuller to Clark, 1 run
Fuller to Clark, 2 no balls
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Tear, 0 runs
Abbott to Haines, appeal, wicket (caught - Haines)
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 4 runs
Jack to Clark, 4 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 4 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Jack to Clark, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Haines, 0 runs
Abbott to Clark, 1 run